У тернопільській школі знайшли сепаратистів

«О не Київ, не Черкаси, не Суми і навіть не Харків. То – Тернопіль сьогодні. Офіційна назва закладу, в якому з’явилося це “вітання” – Тернопільський навчально-виховний комплекс № 35 Тернопільської міської ради Тернопільської області, де директором є Цімерман Людмила Анатоліївна», – пише на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» Іван Вербицький і на підтвердження своїх слів додає світлину, яка наглядно демонструє сепаратистські нотки.
Фото зроблене Тарасом Демчишиним. За його словами, на скарги про те, що символіка, використана у вітанні ветеранів є антиукраїнською та забороненою, ніхто не реагував, усе керівництво закладу, каже він,» вже празднуєт Пабєду».
Тож чи мають право такі освітяни, які пропагують сепаратизм, навчати підростаюче покоління? Та й якою буде «їхня правда» про воєнні дії в Україні, якщо георгіївські стрічки та радянські серпи і молоти сьогодні «красуються» на вході у ТНВК №35?
Джерело: Тернополяни
Коментарі (3)
О06/05/2017
Стрічки георгіївської не треба було би, а ордени в той час такими були, то ж “з пісні слова не викинеш”, а люди, що прогнали німецьку наволоч аж до Берліна, – герої. Не порівняти з тими, що профітькали Крим, і майже втратили Донецьк і Луганськ. І ті хитрозаді, що фотографують, нехай щось по ділу зроблять, а то не видно щось від них успіхів.
Анонімний06/05/2017
Стрічки георгіївської не треба було би, а ордени в той час такими були, то ж “з пісні слова не викинеш”, а люди, що прогнали німецьку наволоч аж до Берліна, – герої. Не порівняти з тими, що профітькали Крим, і майже втратили Донецьк і Луганськ. І ті хитрозаді, що фотографують, нехай щось по ділу зроблять, а то не видно щось від них успіхів.
галина06/05/2017
Чи то по людські ненависті,чи тупості,пишуться подібні статі.Людям стала неважлива істина,вони немають своєї думки,а просто прямують як стадо.Хтось,десь,чомусь сказав що якщо георгієвська лєнта,то сепаратист,і всі почалице підтримувати,але чому?Мій прадід віддав своє життя в другі світові війні,мав десятки нагород з так званими сепаратиськими лєнточками,похований був з ними…виходить як сепаратист???чи як???.Віддав своє життя за те що б дати шанс підростаючому поколінню…хоча мабудь було не варто…Дуже болісно і образливо,що саме підростаюче покоління,абсолютно не знає історії і навіть не намагається її знати.Чому?Чому тисячі людей віддаючи своє життя за Україну,отримували нагороду з георгіївськими лєнточками,а тепер ми їх виходить називаємо сепаратистами.Невже це справедливо.І поясніть мені,люди,які пишете оті статі,яке відношення має георгіївська лєнточка і сепаратисти.???Конкретно.Треба вирішувати конкретно проблеми,а не забороняти мову,лєнточки і т .д.Навіть якщо ви заборонете лєнточки,це ж не вирішить проблему війни на сході.Ви так як наївні діти.Ви ж розумієте що проблема в іншому,але спіцяльно робите це,що б люди ,під шумок не помічали реальних проблем.А ви шановний авторе,краще депутатам напишіть,що б розмовляли українською,а не російською.Як на мене якщо ставить лєнточку і представників держави,які не можуть двох слів зв’язати,то по другому питанню більша проблемає..Так як лєнточка,то історія,яку варто ю поважати і знати,а мова представників України ,це майбутнє наше.Так що подумайте про проблеми ,а не створюйте нових