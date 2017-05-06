У тернопільській школі знайшли сепаратистів

06/05/2017 0
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У тернопільському навчально-виховному комплексі № 35 керівництво закладу розмістило вітання з прийдешнім Днем Перемоги, яке традиційно відзначатимуть 9 травня. Все б нічого, якби не зрадницькі георгіївські стрічки та радянський значок з серпом та молотом, які використали в оформленні привітання ветеранам.

«О не Київ, не Черкаси, не Суми і навіть не Харків. То – Тернопіль сьогодні. Офіційна назва закладу, в якому з’явилося це “вітання” – Тернопільський навчально-виховний комплекс № 35 Тернопільської міської ради Тернопільської області, де директором є Цімерман Людмила Анатоліївна», – пише на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» Іван Вербицький і на підтвердження своїх слів додає світлину, яка наглядно демонструє сепаратистські нотки.

Фото зроблене Тарасом Демчишиним. За його словами, на скарги про те, що символіка, використана у вітанні ветеранів є антиукраїнською та забороненою, ніхто не реагував, усе керівництво закладу, каже він,» вже празднуєт Пабєду».

Тож чи мають право такі освітяни, які пропагують сепаратизм, навчати підростаюче покоління? Та й якою буде «їхня правда» про воєнні дії в Україні, якщо георгіївські стрічки та радянські серпи і молоти сьогодні «красуються» на вході у ТНВК №35?

Джерело: Тернополяни

 

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