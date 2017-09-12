У “Тернопільській Озеряні” взяв участь 83-річний бігун

12/09/2017 Розмір тексту:

«Тернопільська Озеряна» планує залучити до занять з легкої атлетики якомога більше людей з різних вікових категорій. До прикладу, в останніх змаганнях наймолодшому учаснику було 12 років, найстаршому – 83 роки.

Цими вихідними з легкої атлетики змагалося 170 бігунів, це рекордна кількість учасників, – розповідають організатори змагань. Також на змагання до Тернополя приїхало чимало спортсменів з різних регіонів України.

«Радує, що кількість учасників змагань збільшується. Це означає, що легка атлетика стає все більш популярною серед молодого покоління, а також літніх людей. Також учасники показують кращі результати. До прикладу, Юрій Вихопень з Білої Церкви пробіг дистанцію 9 кілометрів навколо озера за 27 хвилин 53 секунди. Він здобув перше місце серед чоловіків. А серед жінок найкращі результати показала Наталія Легенькова. Її результат – 31 хвилина. Це також дуже добрий результат. До слова, цьогорічні результати перевершили минулий рік», – розповідає Презедент федерації легкоатлетики Тернопільської області Валерій Єднак.

Переможців відзначили медалями та грошовими нагородами.

Майбутнім учасникам змагань з легкої атлетики радять щоденно тренуватися. Адже перемога у цьому виду спорту залежить насамперед від спортивної підготовки.

Софія Романська