У Тернопільській області ліквідували відділення Національного банку. ВІДЕО

На цьому наголосив Михайло Головко під час брифінгу у стінах Верховної Ради.

– У зв’язку з цим втрачено оперативний контроль за дотриманням банками та фінансовими установами правил здійснення валютних обмінних операцій небанківськими фінансовими установами. Тернопільщина залишається без ефективного важелю врегулювання ситуації при нестабільності валютного ринку, – зазначив народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.

Депутат зауважив, що ті функції, які мали представники регіонального відділення НБУ, допомагали контролювати стан валютного ринку. За словами націоналіста, це досить важливо, зокрема, для дрібного та середнього підприємництва, які часто здійснюють незначні валютно-обмінні операції.

– Громадськість категорично проти такого рішення. Обурюється ним і сам колектив відділення. З цього приводу я вже скерував декілька депутатських запитів і звернень. Ба більше, на сесії Тернопільської облради рішення Національного банку визнали поспішним і необґрунтованим. До того ж не розроблено нормативно-правової й матеріально-технічної бази, яка б урегулювала ситуацію. Тому ми вимагаємо скасувати рішення Нацбанку, яке шкодить інтересам громади Тернопільщини й завдає нашому краю суттєвих незручностей, ‒ заявив «свободівець».