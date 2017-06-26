У Тернопільській міськраді настало повне “перемир’я”

26/06/2017 Розмір тексту:

Друге пленарне засідання п’ятнадцятої сесії Тернопільської міської ради пройшло без сутичок.

Під стінами органу самоврядування, як і в попередні рази, було багато правоохоронців та представників ВО «Свобода» готових до блокування приміщення. Вулицю Листопадову знову перекрили, а всіх, хто хотів пройти нею, перевіряли за допомогою металошукача. Стояв біля міської ради напоготові і автобус правоохоронців на випадок непередбачуваних ситуацій. Та цього разу троє депутатів, яких виключили зі «Свободи», на засідання сесії не прийшли. І після 10.30 у залі зареєструвалося 30 депутатів і розпочалося чергове пленарне засідання.

Перед початком роботи міський голова Сергій Надал зачитав заяву фракції ВО «Свобода». У ній йшлося про те, що 7 квітня 2017 року фракція прийняла рішення виключити з її складу Навроцького, Турського, Сороколіта. Після цього депутати повернулися до розгляду порядку денного та доповнили його декількома питаннями, які пройшли постійні депутатські комісії. Після затвердження доповненого порядку денного депутат Володимир Місько зачитав спільну заяву, яку підписали усі голови фракцій у міській раді. Серед іншого у ній зазначалося, що:

«Всі депутатські фракції ТМР братимуть участь у голосуваннях щодо питань пов’язаних із забезпеченням функціонування міста. Насамперед тих, які гарантують виконання програм розвитку та фінансування соціально-економічних програм. Прості тернополяни не повинні страждати від політичних суперечок всередині ради.

Ми, депутати ТМР, наполягаємо на глибокій перевірці усіх питань, пов’язаних з передачею комунальної землі, особливо у випадках, де виник великий суспільний резонанс. Такі питання мають бути детально вивчені відповідними профільними комісіями за участі громади, і лише після цього винесені на розгляд сесії. Спільним рішенням депутатських фракцій пропонується зняти із порядку денного всі наступні проекти, пов’язані із «земельними» питаннями, та доопрацювати їх до наступної сесії».

Міський голова погодився зняти з порядку денного усі «земельні» питання, але зазначив, що вони повинні бути доопрацьовані у найближчий тиждень, і терміново скликати сесію, щоб усі їх розглянути. Пропозицію підтримали 31 із 32 присутніх в залі депутатів.

Загалом, цього разу пленарне засідання тривало годину. За цей час розглянули одне питання, яке залишилось з минулого пленарного засідання, та проекти рішень, якими доповнили порядок денний. Також вислухали заяви і запити депутатів і тернополян, присутніх на сесії.

Ольга Трач

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