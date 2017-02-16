У Тернопільській міській раді може утворитися нова більшість

13/02/2017 Розмір тексту:

Таємна спілка трьох найбільших фракцій міськради на межі розпаду.

Химерне об’єднання “Свободи” , БПП та “Самопомочі” може розпастися на наступній сесії. Після того, як з посади голови фракції тягнибоківців був усунутий Роман Навроцький, частина фракції повторно присягнула на вірність Надалу. За різними даними, кількість вірних мерові штиків у свободівській фракції постійно зростає.

Натомість на іншому фланзі почали знаходити спільну мову малі фракції. Ображені диктатом трьох великих фракцій депутати кучкуються та досягли домовленості про спільні голосування. Йдеться про депутатів з “Батьківщини”, “Громадянської позиції”, “Народного контролю” та Радикальної партії. Математично у них 15 голосів, однак якщо додати до нових пронадалівську частину “Свободи”, то цілком може скластися новий пасьянс.

Не виключено, що за таких обставин предметом торгу стане посада секретаря міської ради, посада одного із заступників мера та перерозподіл керівних посад у комісіях.

Однак наразі остаточного розкладу не має. Відбувається броунівський політичний рух. Зокрема, під сумнівом повернення до сесійної зали депутата Ляховича з “Народного контролю”, який минулого року потрапив у корупційний скандал.