У Тернопільській міській дитячій лікарні відремонтували інфекційне відділення. ФОТО
13 квітня очільник Тернополя Сергій Надал оглянув приміщення інфекційного відділення, що знаходиться за адресою вул. Купчинського, 14, яке було капітально відремонтовано.
«Охорона здоров’я та надання якісних медичних послуг тернополянам є одними із пріоритетних напрямків роботи міської ради, – зазначає Сергій Надал. – Цього року ще одним досягненням стало оновлене інфекційне відділення дитячої лікарні, в якому за кошти міського бюджету та за підтримки Державного фонду регіонального розвитку протягом 2017-2018 років здійснено реконструкцію приміщень другого поверху на суму понад 1,5 млн. грн. Зокрема, були проведін роботи з капітального ремонту палат та коридорів, заміни вікон та дверей на енергозберігаючі та ремонту сходової клітки. Оновлення приміщень першого поверху було виконано у 2015 році за кошти міського бюджету».
У 2018 році для даного інфекційного відділення також було придбано меблі (одягові шафи, тумбочки, столи обідні, крісла та ін..) та м’який інвентар (матраци, подушки, ковдри та інше) за рахунок коштів, виділених з міського бюджету, в рамках програми «Здоров’я тернополян».
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