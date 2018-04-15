У Тернопільській міській дитячій лікарні відремонтували інфекційне відділення. ФОТО

15/04/2018 Розмір тексту:

13 квітня очільник Тернополя Сергій Надал оглянув приміщення інфекційного відділення, що знаходиться за адресою вул. Купчинського, 14, яке було капітально відремонтовано.

«Охорона здоров’я та надання якісних медичних послуг тернополянам є одними із пріоритетних напрямків роботи міської ради, – зазначає Сергій Надал. – Цього року ще одним досягненням стало оновлене інфекційне відділення дитячої лікарні, в якому за кошти міського бюджету та за підтримки Державного фонду регіонального розвитку протягом 2017-2018 років здійснено реконструкцію приміщень другого поверху на суму понад 1,5 млн. грн. Зокрема, були проведін роботи з капітального ремонту палат та коридорів, заміни вікон та дверей на енергозберігаючі та ремонту сходової клітки. Оновлення приміщень першого поверху було виконано у 2015 році за кошти міського бюджету».

У 2018 році для даного інфекційного відділення також було придбано меблі (одягові шафи, тумбочки, столи обідні, крісла та ін..) та м’який інвентар (матраци, подушки, ковдри та інше) за рахунок коштів, виділених з міського бюджету, в рамках програми «Здоров’я тернополян».