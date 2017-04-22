У тернопільській маршрутці травмувалася пенсіонерка

22/04/2017 0
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62-річна мешканка Тернополя травмувалася, сідаючи у маршрутку.

Інцидент трапився 20 квітня близько десятої години ранку, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

Літня жінка не втрималася на ногах та впала, коли громадський транспорт рушив із місця.

Медики швидкої, які прибули на виклик, діагностували у потерпілої вивих правого плечевого суглоба та забій таза. Її доставили у травмпункт.

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