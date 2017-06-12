У тернопільській лікарні після пологів померла дитина. Батьки звинувачують лікарів

Батьки переконані – це сталося через халатність лікарів, які одразу після смерті немовляти виривали «непотрібні» сторінки з медкартки на очах у рідних, щоб приховати своє професійне недбальство. Про це пише інтернет-видання Тернополяни.

У подружжя Романа та Надії Грицишин після пологів у Перинатальному Центрі Тернопільської Міської Лікарні №2 померла донька. Батьки, які втратили немовля, переконані, що трагедія трапилася через халатність лікарів, та що їхню дитину можна було врятувати, якби вчасно зробили кесарів розтин.

У свою чергу, лікарі чомусь хаотично почали виривати сторінки у медкарті на очах у рідних. На думку людей, вони намагалися таким чином приховати професійне недбальство. Одразу після смерті медики стверджували, що причиною смерті стала серцева патологія. Хоча, протягом дев’яти місяців вагітності жінки, жодних відхилень не було виявлено.

Ще у минулий вівторок, 6 червня, Надія здала всі аналізи, результати яких підтвердили – з дитиною все гаразд. Протягом вагітності жінка зробила більше 10 УЗД, в різних клініках, на яких не було виявлено жодних відхилень плоду. Це перша вагітність жінки.

«За направленням, у вівторок мене положили в Перинатальний Центр, бо того вимагали терміни – йшла 41 неділя моє вагітності і лікарі говорили, що треба родити,» – розповіла матрі покійного немовляти Надія.

Жінці запропонували застосувати ламінарії, для стимуляції пологів. «Спочатку я підписала відмову і наполягала на кесаревому ростині та згодом, мене таки вмовили і запевнили: «У понеділок поїдеш додому із здоровою дитинкою» – каже жінка.

Рідні Надії Грицишин розповідають, що 8 червня, близько 14:00, акушер-гінеколог Олеся Берегуляк розпочала введення ламінарії та їй завадила заввідділу Ірина Шмайка. «Вона влетіла, посадила мене на крісло і почала «оглядати», гірше, ніж корову, що в мене аж кров пішла». Згодом лікарі таки розпочали стимуляцію,» – з жахом пригадує Надія Грицишин.

Так як в жінки були сильні болі лікарі викликали анестезіолога Філімонова, аби ввести епідуральну анестезію, далі зі слів жінки: «Мені було дуже боляче, я крутилася і кричала, а він (Філімонов, авт.) скрутив мене і сказав: « Закрий рот, не скавули».

9 червня, близько 14:00 ще ненародженій дитині робили КТГ, а у жінки піднімався тиск. Породілля каже: « Я бачила, що щось не так, чула, як вони перешіптувались: «…без кесарового не обійдеться»». Після того Олеся Берегуляк вийшла на коридор і сказала Шмайці, що показники погані, на що та відповіла: «Леся, чого ти панікуєш. Вона сама вродить.» Я говорила, що погано себе почуваю. Мене боліло серце, давило у грудях, було важко дихати, та мені відповідали, що то все паніка, то нормально.»

Згодом жінка повідомила анестезіолога Філомонова про те, що її щось пече в середні, а у відповідь почула: «Я тобі в середину нічого не пхав, хіба то твій чоловік пхав. Шо ти мені голову крутиш.» Після чого лікар пішов, проігнорувавши скаргу жінки.

Після анестезії матка все ще не розширювалася. Ірина Шмайка знову почала стимулювати матку власноруч, після чого вийшли води коричневого кольору. Надія розповідає: «Я дуже злякалася, бо спочатку мені взагалі сказали, що води пропали і їх не було. Коли я ходила на УЗД – показники були ідеальними, а тут таке. Коли я запитала, чому такий колір, вона відповіла: « Закрий писок і роби своє діло. Менше коментарів.»

Протягом двох годин жінка наполягала на кесаревому ростині та лікарі й далі говорили, що немає показників для цього.

О 17-ій годині показники КТГ були невтішними. Серце немовля сповільнювалося. Тоді лікарі прийняли рішення кесарити жінку, бо матка далі не розширювалася, а стан дитини погіршувався. Та потрібен був дозвіл завідділенням Швайки, котра не підносила слухавку, а потім просила фото результатів КТГ, перш ніж почати операцію. Не стримуючи сліз Надія говорить: « Я ж просила їх, благала. Чому вони не зробили цього раніше? Можливо, все б закінчилося добре.»

Жінку забрали в реанімацію та провели кесарів ростин. О 17:58 народилася дівчинка, з вагою 3, 200 кг та ростом 51 сантиметр – абсолютна норма для 41 тижня.

Роман батько померлої дитини розповідає: « Після того як жінку кесарили, дитинку одразу забрали до реанімації, коли я пришов, з нею все було гаразд та вже через пів години почала синіти. Її підключили до апарату штучного дихання і пояснили, що в легенях чомусь кров.»

Її підключили до апарату в критичному стані. Чоловіку не дозволили залишитися на ніч і він поїхав додому. 10 червня близько 6 ранку Романа повідомили, що стан дитина в критичному стані. Дівчинку охрестили і о 8:25 лікарі повідомили про смерть.

Мати породіллі Ольга розповідає: «Я стояла в коридорі і почула з кабінету голос нашого лікаря Берегуляк та сказала: « Історія в мене. Добре, я зараз», – після чого жінка почула, як рветься папір. Я зайшла і запитала, навіщо вона рвала, та відповіді не почула. Після того як лікар вийшла, я схопила сміттєвий мішок і побігла на вулицю, де була поліція. Там, ми разом знайшли сторінки з медкартки моє дочки. Що не треба вирвали та порвали. Через годину у лікарки з’явилася вже нова картка».

Стосовно факту порушено кримінальне провадження та ведеться розслідування. 11 червня дитину направили до Психоневрологічної лікарні міста Тернопіль для проведення судмедекспертизи та встановлення причини смерті.

P.S.: Перед самою публікацією рідні надали довідку про смерть маленької Богданни Грицишин, де чітко вказано, що причиною смерті є зовсім не проблеми з серцем.

Любов Гурська, Тернополяни