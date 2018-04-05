У тернопільській лікарні чоловік пацієнтки побив лікаря, бо не так лікувала

05/04/2018 Розмір тексту:

Умисне легке тілесне ушкодження інкримінують працівники Тернопілського відділу поліції мешканцю обласного центру. Чоловік вдарив лікаря, на лікуванні у якої перебувала його дружина.

Інцидент трапився 4 квітня в одному з медзакладів міста. До поліцейських з заявою звернулася сама потерпіла, 28-річна тернополянка. Жінка розповіла, що її у приміщені лікарні побив невідомий. Правоохоронці з’ясували, що конфлікт трапився через одну з пацієнток, яку лікує медик. Конфлікт у потерпілої та її кривдника виник через розбіжності у методах лікування його дружини. Під час суперечки, розлючений родич вдарив лікаря.

Потерпіла звернулася у травмпункт, у неї діагностували забій зап’ясного суглобу та струс головного мозку.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження згідно статті 125 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.