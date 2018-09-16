У тернопільській багатоповерхівці вкрали кілька двигунів від ліфтів
В будинку на вулиці Корольова, 8 невідомі вкрали двигун ліфта.
Як повідомив директор обслуговуючої організації ПМП “СОВР” Володимир Білик, міському голові направлено прохання про включення в додаткові списки на проведення капремонт даного ліфта. Прохання міським головою задоволено.
Разом з тим, у підприємстві наголошують: жителі Тернополя також мають бути уважними до свого спільного майна, оскільки такого роду крадіжка займає якийсь час, злодій не міг непоміченим пробратися у машинний відсік та винести доволі важкий та габаритний двигун. Крім того, крадіжка кількох двигунів у одному будинку свідчить про те, що до цього може бути причетним хтось із жителів будинку. Втім, як зазначають в Управлінні ЖКГ, мешканці Корольова, 8 не поспішають допомагати поліції вийти на слід злочинця.
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