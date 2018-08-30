У тернопільській багатоповерхівці сталася пожежа

30/08/2018 0
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Пожежа сталася 29 серпня по обіді на вул. Чалдаєва, 6.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, у підвальному приміщенні будинку виникло загорання  сміття.

Внаслідок пожежі знищено побутові відходи на площі 0,5 кв м.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано підручними засобами черговою зміною частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

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