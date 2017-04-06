У тернопільські дороги закатають майже півмільярда гривень

06/04/2017 Розмір тексту:

Майже 450 мільйонів гривень виділило Міністерство інфраструктури України на ремонт доріг у Тернопільській області. Ці гроші використають для відновлення автошляху «Тернопіль-Дубно», – кажуть у службі автомобільних доріг області.

Ремонтні роботи на автошляхах краю цього року почалися раніше, ніж планували у службі автомобільних доріг. Працювати дозволили погодні умови. Проте дорожників бентежить мінливість погоди та часті опади, які передбачають найближчим часом у регіоні.

«В області вже розпочато ремонт однієї із ключових ділянок магістральних доріг «Тернопіль-Дубно». На оновлення відрізка Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече протяжністю 40 кілометрів Міністерство інфраструктури України виділило майже 450 млн. гривень. Тож є підстава сподіватися, що на цьому відрізку будемо мати добру дорогу. Працюємо за новою технологією з використанням якісних матеріалів», – пояснюють у службі автомобільних доріг області.

Завершити ремонт дороги «Тернопіль-Дубно» планують до кінця року.

Софія Романська