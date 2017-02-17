У “Тернопільобленерго” новий керівник

17/02/2017 Розмір тексту:

Фонд державного майна визначив переможцем конкурсу на зайняття посади голови правління енергопостачальної компанії “Тернопільобленерго” Ростислава Наволовського.

Про це повідомляє прес-служба фонду, передає БізнесЦензор.

Ростислав Наволовський є співзасновником ТОВ “Карпатекоінвест” і керівником ТОВ “Компанія Надра-Україна”.

Нагадаємо, державі в особі ФДМ належить 50,99% акцій ВАТ “Тернопільобленерго”. Кінцевими власниками міноритарних акціонерів Larva Investments Limited (15,1% акцій) і Bikontia Enterprises Limited (24,99% акцій), які концентрують понад 40% акцій, виступають Костянтин Григоришин та Ігор Коломойський.