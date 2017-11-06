У Тернопіль заїхала група злочинців з Кавказу

06/11/2017 Розмір тексту:

Лише за минулий тиждень в обласному центрі сталося декілька крадіжок у вчиненні яких поліцейські підозрюють громадян інших держав. За оперативними даними, до нашого міста заїхала група осіб з кавказького регіону і вони вчиняють майнові злочини.

Оперативники застерігають краян бути уважними та пильними. Якщо випобачили незнайомих вам осіб, особливо іноземців, а їх легко впізнати і за зовнішніми ознаками, і за властивим їм мовним акцентом, чи помітили авто з номерами іноземної реєстрації – повідомляйте про це правоохоронців.

Звертаються правоохоронців і до власників нерухомого майна – подбайте про безпеку своїх осель: встановіть надійні замки на вхідних дверях, поставте решітки на вікнах, якщо ваше помешкання знаходиться на перших чи останніх поверхах, скористайтеся послугами охоронної структури.

Поліцейські застерігають також власників транспортних засобів не залишатив автомобілях грошей та інших цінних речей, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Як показує статистика, крадіжки з машин найчастіше стаються в людних місцях – поблизу ринків, торговельних закладів, ресторанів, гуртовень – там, куди люди їдуть зі значними сумами грошей.