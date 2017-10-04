У Тернопіль приїхали радіологи без кордонів. ФОТО

04/10/2017 Розмір тексту:

Тернопільська обласна університетська лікарня отримала гуманітарну допомогу від благодійної організації «Радіологи без кордонів». Група лікарів з цієї організації перебуває на Тернопільщині й навчає місцевих медичних працівників вчасно діагностувати серйозні захворювання.

«Радіологи без кордонів» прихали до Тернопільської області не вперше. У попередніх поїздках вони надавали безоплатну медичну допомогу місцевим жителям. Цього разу благодійна організація привезла медичне обладнання для обласної лікарні.

«Наша співпраця розпочалася з впровадженням програми, яка має назву «Мобільна допомога». Цього разу метою нашої поїздки є навчання лікарів правильно розшифровувати знімки і ставити правильні діагнози. Адже це найголовніше у роботі лікаря. Також ми привезли з собою медичне устаткування для лікарні – рентгенівську установку та інші медикаменти. А загалом наш проект співпраці довготривалий. Попереду ще дуже багато заплановано, тож думаю це буде корисно і для лікарів Тернопільщини, і для місцевого населення», – каже директор благодійної неприбуткової організації «Радіологи без кордонів» Тарік Гіл.

З благодійною організацією «Радіологи без кордонів» місцева влада підписала меморандум про співпрацю.

Софія Романська