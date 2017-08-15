У Тернопіль приїхала ціла делегація євреїв-ортодоксів. ФОТО, ВІДЕО

14/08/2017 1
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Тернопіль поступово стає центром міжнародного туризму.

Свідченням цьому є велика делегація осіб в національних єврейських костюмах, які розгулювали набережною Тернопільського ставу.

Про це повідомляє Терен.

 

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Коментарі (1)

Микола з привітом

14/08/2017

“Ціла делегація євреїв-ортодоксів” не є підтвердженням того, що “Тернопіль поступово стає центром міжнародного туризму”.

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