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У Тернопіль приїхала ціла делегація євреїв-ортодоксів. ФОТО, ВІДЕО
14/08/2017 1
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Тернопіль поступово стає центром міжнародного туризму.
Свідченням цьому є велика делегація осіб в національних єврейських костюмах, які розгулювали набережною Тернопільського ставу.
Про це повідомляє Терен.
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Коментарі (1)
Микола з привітом14/08/2017
“Ціла делегація євреїв-ортодоксів” не є підтвердженням того, що “Тернопіль поступово стає центром міжнародного туризму”.