У Тернопіль приїде ONUKA

03/05/2017 Розмір тексту:

ONUKA – це спільний проект відомого українського саунд продюсера та музиканта Євгена Філатова (The Maneken) і Нати Жижченко – екс-вокалістки Tomato Jaws і Kooqla. Перший сінгл ONUKA вийшов у 2013 році. Восени 2014 року вийшов дебютний альбом проекту, що включає хіти «Look», «When I Met You», «Time» і «Місто». Взимку 2016 року ONUKA оголосили про запуск власного лейблу Vidlik, першим релізом якого став однойменний 5-трековий EP.

Фірмове звучання проекту – це органічний мікс з електроніки, актуальної поп-музики та української етніки.

Творчість ONUKA – це міст між минулим і майбутнім. Багата спадщина української етніки в контексті стильної сучасної електроніки набувають ваги, статусу та благородності, притаманних українській музичній традиції. ONUKA першими змогли донести це до широкої аудиторії. Зробили це переконливо й зі смаком.

Ідеолог проекту Ната Жижченко і саунд-продюсер Євген Філатов (The Maneken), домігшись значного успіху (кожен у своїх проектах) на ниві створення дип-хаусу, дискохаусу та електрофанку в рамках ONUKA вирішили все зробити інакше. Їхня територія – перехрестя багатьох жанрів. Красиві декорації з мрійливої електроніки, холодних нордичних мелодій і витонченого цифрового диско. І, власне, хімія – вона тут виникає на стику всього передового сучасного і глибинного, кореневого. На стику модних аранжувань, зроблених за останнім писком моди й елементів української етніки, якою Ната насичена з дитинства.