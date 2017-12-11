У Тернопіль прибули ще дві чеські “гармошки”

11/12/2017 Розмір тексту:

11 грудня до Тернополя прибули два тролейбуси – «гармошки» Skoda 15Tr, які були придбані комунальним підприємством «Тернопільелетротранс» у міста Чеське Будейовіце.

Після проведення технічного огляду та оформлення документації тролейбуси отримають інвентарні номери 180 та 181 та згодом вийдуть на маршрут.

Нагадаємо, за останні роки у Тернополі збудовано декілька нових тролейбусних ліній: на масиві «Аляска» (вул. В. Великого – Л. Курбаса – Морозенка – Симоненка), у районі обласної дитячої лікарні (вул. Корольова – Сахарова – Купчинського), на масиві «Дружба» (вул. Бережанська – Лучаківського – Будного – Тролейбусна), вул. Протасевича (вул. Протасевича – О. Довженка – Лесі Українки) та від мікрорайону «Аляска» до «Дружби». Наразі триває будівництво нової тролейбусної лінії, яка сполучатиме вулицю Бродівську з існуючою тролейбусною мережею та проходитиме від 6-го магазину до перехрестя Лук’яновича.