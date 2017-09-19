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У Тернопіль нагрянуло київське СБУ. Обшукують прокуратуру і поліцію. ФОТО
19/09/2017 0
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В обласній прокуратурі обшукали вже три кабінети. Вилучили техніку.
За інформацією “20 хвилин“, “трусить” нашу прокуратуру столична СБУ.
Кореспонденти намагалися підтвердити, чи спростувати інформацію у прес-службі прокуратури області. Однак, дотелефонуватись поки що не можуть.
Відомо, що перевірки проводять і в Головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області. Проте у відділі комунікацій управління наразі не дають коментарів з цього приводу.
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