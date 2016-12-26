У Теребовлянському районі знайшли труп

26/12/2016 0
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Труп чоловіка виявили на місці пожежі у селі Сущин Теребовлянського району.

Як повідомили в управлінні ДСНС України у Тернопільській області, пожежа сталася 24 грудня вранці у кімнаті житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 м. кв, пошкоджено вікно та двері.

На місці події виявлено труп власника.

Найімовірніше, лихо сталося через необережне поводження з вогнем.

Пожежу ліквідовав черговий караул.

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