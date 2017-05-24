У Теребовлі зустріли тіло загиблого на війні 19-річного героя. ФОТО

24/05/2017 0
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Сьогодні, 24 травня, Теребовля зустрічала та оплакувала свого 19-річного героя, який віддав своє життя заради майбутнього держави Україна.

Трагедія сталася вдосвіта, близько 4-ї години ранку 22 травня. Cолдат Ішутін Богдан Євгенович, 1998 року народження, військовослужбовець-контрактник військової частини В1428, уродженець міста Теребовля, загинув внаслідок бойового поранення.

За даному фактом проводиться розслідування, з’ясовуються деталі загибелі солдата, повідомляє ato.today.

Фото Олег Жак

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