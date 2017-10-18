У Теребовлі змагалися справжні богатирі. ФОТО

18/10/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Справжні богатирські ігри відбулися у Тернополі. Це змагання з силових видів спорту: армреслінгу та армліфтингу. Тернопільські богатирі підіймали вагу понад двісті кілограмів.

Приєдналися до богатирських змагань місцеві спортсмени та гості з інших міст.  Цьогорічні учасники змагань осилили дерев’яну конструкцію з залізними балками, вагою  235 кілограмів на 15-ти метровій дистанції; турніки, вагою 200 кілограмів. Переміг у «Богатирських іграх» місцевий силач Леонід Бзові.

«Результат – це щоденні тренування. Щоб осилювати таку вагу треба практично щодня зміцнювати м’язи. Також важливим є правильне харчування. Тут перемога від випадку точно не залежить. Значення має справді лише сила», – каже спортсмен.

До слова, «Богатирські ігри» проводять на Тернопільщині не вперше. Цим видом спорту планують зацікавити якомога більше жителів регіону.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи користуєтеся Ви субсидіями?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,294 / 10.11m