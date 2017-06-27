У Теребовлі зіткнулися молоковоз і “Мерседес”. ФОТО

27/06/2017 0
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Близько 16:20 26 червня правоохоронці Теребовлянщини отримали повідомлення від медиків про те, що до них для надання медичної допомоги з діагнозом: контузія обох очей, кератит обох очей, гифема правого ока, суб-конюктивальні крововиливи, ЗЧМТ, струс головного мозку, звернувся 32-річний місцевий житель.

Як з’ясувалося пізніше, чоловік травми отримав у м.Теребовля внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

За попередніми даними, водій автомобіля «ГАЗ 53», виїжджаючи на головну дорогу із другорядної, не надав переваги в русі автомобілю “MERСEDES BENZ С 270”, внаслідок чого відбулося зіткнення обох транспортних засобів.

Водії обох транспортних засобів не постраждали, чого не скажеш про пасажира “MERСEDES BENZ С 270”, останньому тривалий час прийдеться оговтуватися від пережитого.

Остаточні обставини даної пригоди з’ясує слідство.

Обидва автомобілі поміщені на спецмайданчик, повідомляє відділ забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.

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