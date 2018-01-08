У Святвечір на Тернопільщині сталася страшна трагедія

08/01/2018 Розмір тексту:

У Борщові у Святвечір сталася страшна трагедія.

Автомобіль збив на смерть студентку Мар’яну Якимчук. Дівчина навчалася у ТАНГу.

Сьогодні її похоронили у селі Довжанка Тернопільського району.

Співчуття з приводу загибелі дівчини висловили у ВУЗі.

“Колектив викладачів, студентів, співробітників факультету економіки та управління ТНЕУ сумує з приводу передчасної смерті студентки 4 курсу Якимчук Мар‘яни!

Від імені колективу факультету висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійної, її друзям та колегам.

Вічна пам’ять!” – написали на сторінці факультету у Фейсбуці.