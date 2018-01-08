У Святвечір на Тернопільщині сталася страшна трагедія
08/01/2018 0
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У Борщові у Святвечір сталася страшна трагедія.
Автомобіль збив на смерть студентку Мар’яну Якимчук. Дівчина навчалася у ТАНГу.
Сьогодні її похоронили у селі Довжанка Тернопільського району.
Співчуття з приводу загибелі дівчини висловили у ВУЗі.
“Колектив викладачів, студентів, співробітників факультету економіки та управління ТНЕУ сумує з приводу передчасної смерті студентки 4 курсу Якимчук Мар‘яни!
Від імені колективу факультету висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійної, її друзям та колегам.
Вічна пам’ять!” – написали на сторінці факультету у Фейсбуці.
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