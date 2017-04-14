“У світле свято Христового Воскресіння хочу побажати всім нам миру”, – Віталій Цимбалюк

14/04/2017 Розмір тексту:

Голова ГО “Тернопіль Європейський” Віталій Цимбалюк:

У світле свято Христового Воскресіння я хочу побажати всім нам миру на нашій українській землі. Цього тижня, відправляючи нашим воїнам на передову домашні паски, я вкотре зрозумів, що ми уже настільки звиклися із війною, що практично перестали звертати увагу навіть на новини із зони АТО. Ми переключаємося на е-декларації чиновників, на довгоочікуваний “безвіз”, на спустошення базарних прилавків перед святами, але все більше забуваємо, що на іншому боці нашої країни йде війна.

І радісно, і сумно сприймаю передвеликодній подарунок від влади – “безвіз”. Радісно, бо ми ще на крок стали ближчими до Європи. Сумно, бо ця новина змусила сотні тисяч українців задуматися про втечу зі своєї країни, хоча би на заробітки.

При цьому лише одиниці говорять, що пора би збудувати нарешті стіну на кордоні з агресором та ввести візовий режим із Росією.

Втім, саме перед Великоднем чимало заробітчан приїжджають додому. В гості. Я би дуже хотів, аби наша країна змогла повернути своїх дітей із чужини додому назавжди, а не тільки на великі свята. Впевнений, що як тільки наші закони, наші чиновники і наші доходи стануть по-справжньому європейськими, наші заробітчани обов’язково повернуться додому. Аби розвивати свою країну на своїй рідній землі.

Особисто для мене Великдень завжди знаменує оновлення. Саме після Великодня приходить повноцінна весна і тепло. Саме на Великдень збираються за одним столом цілі родини. Перед Великоднем ми йдемо у храм, щоби покаятися у своїх гріхах. На Великдень ми радіємо Христовому воскресінню і просимо Бога про ласку для себе.

Тож бажаю усім тернополянам у це велике свято міцного здоров’я, незламного духу, віри у краще майбутнє і миру на нашій українській землі!