У суворій тернопільській школі горнятка приковують ланцюгами до стіни. ФОТО

27/01/2017 1
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У тернопільській ЗОШ №19 горнятка прикували ланцюгами до стіни.

Відповідне фото опублікували у групі “Від Тарнополя до Тернополя“.

“Ноу-хау” тернопільських педагогів викликало жваве обговорення. Деякі користувачі припускають, що до такого кроку адміністрація закладу змушена буа вдатися через те, що горнятка крадуть. Інші ж зауважують, що така ситуація більше пасувала б для в’язниці.

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Коментарі (1)

Анонімний

27/01/2017

ще дно пробити)

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