У суворій тернопільській школі горнятка приковують ланцюгами до стіни. ФОТО

27/01/2017 Розмір тексту:

У тернопільській ЗОШ №19 горнятка прикували ланцюгами до стіни.

Відповідне фото опублікували у групі “Від Тарнополя до Тернополя“.

“Ноу-хау” тернопільських педагогів викликало жваве обговорення. Деякі користувачі припускають, що до такого кроку адміністрація закладу змушена буа вдатися через те, що горнятка крадуть. Інші ж зауважують, що така ситуація більше пасувала б для в’язниці.