У суворій тернопільській школі горнятка приковують ланцюгами до стіни. ФОТО
27/01/2017 1
Розмір тексту:
У тернопільській ЗОШ №19 горнятка прикували ланцюгами до стіни.
Відповідне фото опублікували у групі “Від Тарнополя до Тернополя“.
“Ноу-хау” тернопільських педагогів викликало жваве обговорення. Деякі користувачі припускають, що до такого кроку адміністрація закладу змушена буа вдатися через те, що горнятка крадуть. Інші ж зауважують, що така ситуація більше пасувала б для в’язниці.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Анонімний27/01/2017
ще дно пробити)