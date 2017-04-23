У студентському гуртожитку в Тернополі орудував злодій-рецидивіст

23/04/2017 Розмір тексту:

Любителя чужого майна викрили працівники Тернопільського відділу поліції. Зловмисник завдав збитків мешканцям обласного центру на чималу суму.

З заявою про зникнення гаманця з робочого місця звернулась до правоохоронців тернополянка. Жінка розповіла, що ввечері виявила відсутність свого майна. Поліцейські встановили, що зловмисник скористався моментом, коли жінка на декілька хвилин вийшла з кабінету та пробрався до приміщення. З шухляди столу злодій поцупив гаманець. Завдані збитки потерпіла оцінила в 716 гривень.

Ще один факт крадіжки задокументувати правоохоронці. Жителька обласного центру повідомила, що з її кімнати в гуртожитку викрали банківську картку з якої в подальшому зняли готівку. Допоки студентка перебувала на парах, невідомий пробрався до кімнати та викрав банківську картку. Через безпечність дівчина втратила понад вісім тисяч гривень, оскільки пін-код від електронного гаманця зберігала поруч з карткою.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 55-річний житель Підволочиського району. Чоловік неодноразово попадав в поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції перевіряють причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів, повідомляють у відділ комунікації поліції Тернопільської області.