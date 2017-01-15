У Старий Новий рік теребовлянці змагалися у конкурсах вертепів та колядок, а найкращий дідух отримав 10 тисяч. Фоторепортаж

15/01/2017 Розмір тексту:

Велике святкування відбувалося вчора, 14 січня, у Теребовлі: села громади приїхали до районного центру на коляду. В рамках святкування провели і конкурс дідухів.

Дідух в Україні вважається символом предків, різдвяний атрибут став незмінним гостем свят. У Теребовлі в конкурсі дідухів перемогу отримала Ольга Яцків, за що мер міста Сергій Поперечний вручив їй призовий сертифікат на 10 тисяч гривень.

– Я вперше робила дідух, але наступного року обов’язково буду вчитися більше і вчити свою доню. Роблячи дідух, ми розділяли матеріали на три частини, до кожної додавали по 4 рівномірні пучечки, щоб отримати число 12 – як 12 місяців. Додавали усі злакові: пшеницю, ячмінь, овес, жито і трави. Вся робота зайняла близько 13-ти годин, тобто три дні по 4-5 годин, – розповідає Ольга Яцків, директор центру культури і дозвілля села Підгайчики.

Відвідав святкування і народний депутат, який пройшов до парламенту з цього округу – Микола Люшняк. Він привітав громаду зі святами та похвалив їх за успіхи.

– Упевнений в тому, що саме Теребовлянську громаду можна ставити у приклад іншим. Потужне, самодостатнє об’єднання сьогодні отримує кошти з Фонду регіонального розвитку на конструктивні проекти. Я бажаю вам усім розвиватися такими ж темпами, змінювати інфраструктуру, йти в ногу з часом, але, безперечно, не забувати про наші віковічні традиції, як ми робимо це сьогодні, – звернувся до присутніх Микола Люшняк.