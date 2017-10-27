У Старому парку хочуть відкрити приватний дитсадок. ВІДЕО

27/10/2017 Розмір тексту:

Нежитлові приміщення на вулиці Паркова, 12 передадуть в оренду дошкільному навчальному закладу. Відповідне рішення прийняли депутати на черговій сесії Тернопільської міської ради.

Дитсадок має бути платним, повідомляє TV-4.

У цій закинутій будівлі на вулиці Паркова,12 колись було одне з приміщень дитячого садка №12. У певний період дітей у ньому поменшало і це стало причиною закриття закладу. Деякий час приміщення пустувало. Потім його орендувала єврейська община, а у 2011 році голову громадської організації попередили про необхідність звільнити приміщення. Мовляв, будівля належить дитсадку, а законодавство забороняє використовувати приміщення дошкільних закладів не за цільовим призначенням. На черговій сесії Тернопільської міськради прийняли рішення, що там і надалі буде дитячий садок, щоправда, приватний.

– Знаємо, що є запит на це не тільки від людей, щоб дітей віддавати в такі дитячі садочки, але і є підприємці, які готові в це вкладати кошти. Запропоновано, і це приміщення буде передано в оренду на умовах конкурсу за умови, що це буде платна оренда і інвестор за власні кошти зробить ремонтні роботи, вкладе кошти для облаштування нового сучасного дошкільного навчального закладу, – розповідає міський голова Тернополя Сергій Надал.

Розпочнуть облаштовувати дитячий садок, коли знайдеться інвестор, кажуть у міській раді. Роботи там багато, адже кілька років приміщення пустувало і не опалювалось, через що сильно зруйноване.