У резонансній справі “Хелікса” знайшли “російський слід”

30/12/2016 Розмір тексту:

Скандал навколо Хеліксу має на меті посіяти паніку в Україні, каже адвокат Віктор Петруненко. Виплачувати заморожені вклади обіцяють на початку березня 2017 року.

– Це винна російська компанія, яка зацікавлена посіяти паніку в Україні, – каже адвокат Дмитра Нагути Віктор Петруненко. – Скандал навколо Хеліксу виник не просто так. Вкладники мають справу з британською компанією, а Нагута просто її рекламував. Підозра є безпідставною, адже не може бути викрадення майна, якщо воно там, де його залишили вкладники – в електронному кабінеті. Процес виплати призупинений, але це поки що. Мене дивує, чого це провадження ще триває.

Щоправда, назвати цю російську компанію адвокат так і не зміг, пише “20 хвилин“.

До слова, Петруненко є відомим віп-адвокатом, зокрема кажуть, що серед його підопічних були “діамантові прокурори”, але це він відмовився коментувати тернопільським журналістам.

В Хеліксі обіцяють почати виплачувати вклади почнуть вже в березні 2017 року.

Нагадаємо, апеляційний суд переніс розгляд справи керівника TOB «Хелікс Кепітал Україна» Дмитра Нагути, оскільки той не з’явився нібито через підвищений тиск.