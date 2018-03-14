У соцмережах обговорюють рекламу дівчат-унітазів у Тернополі. ФОТО

14/03/2018 Розмір тексту:

Реклама з незрозумілим задумом з’явилася на вулицях Тернополя. Хтось бачить у ній креатив, хтось – неповагу до жінок.

На білборді зображено жінок, що охоплюють унітази руками за зливний бачок, повідомляють podrobnosti.ua. При цьому ноги моделей приховані, що може викликати ілюзію того, що предмет сантехніки є наче продовженням їх тіл.

“Так в честь восьмого, або вже щось інше малося на увазі?”, – запитує Богдан Дікальчук, який опублікував фото у Фейсбуці.

Крім того, відвідувачі сторінки побачили в цій рекламі ознаки сексизму.

Жодної інформації, крім адреси одного з місцевих житлових комплексів та двох номерів телефонів, на рекламі не представлено.