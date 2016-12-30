У соцмережах обговорюють “ракету”, яку везли Тернопільщиною. ВІДЕО

30/12/2016 Розмір тексту:

Мешканці Тернопільщини виставляють у соцмережі фото із гігантською ракетою, “колайдером” чи ще якось підписаною штукенцією, яку перевозять півднем Тернопілля.

Здивовані краяни дискутують що це таке. одні вважають, що це космічна ракета або якась балістична, яку везуть для перемоги у війні на Сході. Скептичніші читачі вважають, що військовий вантаж такого призначення не везли так відкрито. Техніки стверджують, що це нафтогазовий сепаратор. Аграрії схиляються до думки, що це зернові сушки.

Супроводжуючий персонал лише піджартовує над цікавими дізнатися що це за вантаж. Лише дізнались, що важить ця штукенція 94 тонни.

Їхала ця гігнтська конструкція півднем Тернопільщини: Нагірянкою, Ягільнецею, Чортковом, Бучачем, пише Про все.