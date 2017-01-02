У соцмережах обговорюють дивовижні фото, зроблені під час богослужіння у тернопільському храмі. ФОТО

02/01/2017 Розмір тексту:

Випадкові фото, зроблені прихожанином у тернопільському соборі викликали справжній ажіотаж у мережі.

Світлини із недільного богослужіння в перший день 2017 року Тернопільського архієпископа Нестора у кафедральному соборі Костянтина та Єлени, що на вулиці Тарнавського, набувають великої кількості переглядів серед користувачів мережі, пише Прес-центр.