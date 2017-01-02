У соцмережах обговорюють дивовижні фото, зроблені під час богослужіння у тернопільському храмі. ФОТО
02/01/2017 1
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Випадкові фото, зроблені прихожанином у тернопільському соборі викликали справжній ажіотаж у мережі.
Світлини із недільного богослужіння в перший день 2017 року Тернопільського архієпископа Нестора у кафедральному соборі Костянтина та Єлени, що на вулиці Тарнавського, набувають великої кількості переглядів серед користувачів мережі, пише Прес-центр.
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Коментарі (1)
укр02/01/2017
що тут дивного – прожектор поставили