У соцмережах обговорюють дивовижні фото, зроблені під час богослужіння у тернопільському храмі. ФОТО

02/01/2017 0
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Випадкові фото, зроблені прихожанином у тернопільському соборі викликали справжній ажіотаж у мережі.

Світлини із недільного богослужіння в перший день 2017 року Тернопільського архієпископа Нестора у кафедральному соборі Костянтина та Єлени, що на вулиці Тарнавського, набувають великої кількості переглядів серед користувачів мережі, пише Прес-центр.

 

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