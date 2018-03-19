У снігах на Тернопільщині застряг автобус з Варшави

19/03/2018 Розмір тексту:

У Борщівському районі рятували автобус з пасажирами від снігового замету.

Інцидент стався 18 березня близько 16-ї години, повідомляє Погляд. Рейсовий автобус “Варшава-Борщів” застряг у сніговому заметі при ви’їзді з села Кривче Борщівського району. В автобусі перебували водій та 8 пасажирів.

Працівники 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Борщів здійснили буксирування транспортного засобу на безпечну ділянку дороги.