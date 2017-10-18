У Смиківцях автомобіль збив двох пішоходів

18/10/2017 Розмір тексту:

У неділю, 15 жовтня, 1:12 на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що в селі СмиківціТернопільського району аварія з потерпілими.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись в напрямку смт.В.Бірки, на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка збив двох перехожих 1978 та 1982 років народження.

За попередньою інформацією, дана ділянка дороги була неосвітлена, а потерпілі вийшли на трасу за межами пішохідного переходу. В результаті аварії чоловіків бригада екстреної медичної допомоги доправила до травматологічного відділення. У них закрита черепно-мозкова травма, струс, закриті переломи гомілок.