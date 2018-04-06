У скільки тернополянам обійшовся великодній кошик

06/04/2018 Розмір тексту:

Останні приготування до Великодня завершуються. А вже завтра, 7 квітня, у більшості храмів Тернополя відбуватиметься освячення великодніх кошиків. У скільки цього року тернополянам обійшлося наповнення кошика досліджувала кореспондент «За Збручем».

Для освячення беруть паску, м’ясні і ковбасні вироби, молочні продукти, яйця, салат з буряка і хрону, корінці хрону, сіль. Напередодні свята господині, які не встигають самостійно спекти паски можуть купити їх у магазині або на ринку. Вибрати завжди є з чого: покупцям пропонують вироби різних розмірів і по-різному прикрашені. Ціна пасочки залежить від ваги і оздоби. Так, виріб вагою до 200 грамів на ринку на вулиці Шептицького коштує 20 гривень, до 400 грамів – 30-40 гривень, до 600 грамів – 50-55 гривень. Порівняно із минулим роком паски подорожчали в середньому на 5-10 гривень. Вартість домашньої ковбаси у кільцях коливається від 80 до 160 гривень за кілограм. За такою з ціною її продавали і минулого Великодня. За кілограм бочку просять від 110 до 140 гривень. Цього року він подорожчав на 20 гривень. Шинку продають по 130-180 гривень за кілограм, що більше на 30 гривень, ніж минулоріч. Кілограм варено-копченої ковбаси коштує 140-160 гривень, що на 20 гривень дорожче, ніж було рік тому. Домашній кисломолочний сир обійдеться у 50-60 гривень за кілограм. За такою ж ціною його продавали і минулого року. Твердий сир коштує від 110 до 160 гривень за кілограм. Ціна цього виробу піднялася на 10 гривень. Ціна на заводське масло коливається від 80 до 140 гривень. Стільки ж воно коштувало і минулого року. А от домашнє масло подорожчало на 30 гривень. Минулого року його продавали по 130 гривень за кілограм, а цього – по 160. Зросла на 10 гривень і вартість яєць. Минулого року десяток інкубаторських коштував 13 гривень, а цього – 23. Вдвічі подорожчали корінці хрону. Якщо минулого року пучок із 4-5 корінців коштував 5 гривень, то цього – 10. Відповідно, подорожчав і готовий салат з буряка і хрону. За півлітри треба заплатити 20-25 гривень, що на 5-10 гривень більше. Пучечок барвінку, яким прикрашають великодній кошик, так само, як і минулого року коштує 5 гривень.

Щоб дізнатися наскільки змінилася вартість цьогорічного великоднього кошика покладемо у нього такий же набір продуктів як і минулого. Це середня пасочка, вагою до 400 грамів, кільце домашньої ковбаси, палка варено-копченої ковбаси, які заважать приблизно по півкілограма, також по півкілограма шинки і бочку. Додамо десяток яєць, по 300 грамів кисломолочного і твердого сиру, 200 грамів домашнього масла, корінці хрону і барвінок. При розрахунку беремо максимальні ціни продуктів, вказані у цьому тексті. У результаті, вартість великоднього кошика виходить 496 гривень. Це на 130 гривень більше, ніж минулого Великодня.

Ольга Трач

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