У скільки тернополянам обійдеться великодній кошик

12/04/2017 Розмір тексту:

Ковбаси, шинка, бочок, масло, кисломолочний і твердий сир, паски і яйця. На ці продукти на тернопільських ринках зараз найбільший попит – за кілька днів Великдень. Люди купують необхідні продукти до святкового столу і для освячення. Відвідавши центральний міський ринок на Шептицького ми дізналися скільки доведеться витрати, щоб зібрати великодній кошик.

Традиційно освячують такі продукти: хліб або паску, м’ясо – ковбасу, шинку, бочок, молочні продукти – кисломолочний сир і масло та яйця. Цей набір ще доповнюють сіллю, корінцями хрону або салатом із буряка і хрону. Для освячення ці продукти обрали не випадково. Кожен із них має свою символіку. Ось що про це писала наша землячка, автор кулінарних книг Дарія Цвек: «То все має свою символіку. Отже: паска, сир, масло, кільце ковбаски – то символи добробуту, яйця – то земля, жовток – сонце, хрін – терпіння Христа.».

На ринку до уваги покупців паски різної ваги та по різному оздоблені. Найменшенька, у сто грамів, коштує 15 гривень, 300 грамів – 25-30 гривень, 400 грамів – 30-35 гривень, 500 грамів – 35-40 гривень. Кілограм домашнього масла коштує 130 гривень, а заводського – 120-140. Домашній кисломолочний сир обійдеться у 55-60 гривень за кілограм, а твердий заводський – у 140-150 гривень. Десяток яєць продають за 15 гривень. Ціна домашньої ковбаси у кільцях коливається від 90 до 160 гривень за кілограм, бочку – 90-115 гривень, шинки-105-140 гривень. Варено-копчені ковбаси продають за 115-140 гривень за кілограм. В’язку корінців хрону на ринку пропонують за 3-5 гривень, а готовий салат з хрону і бурячка – 15 гривень за півлітри. Пасхальні кошики прикрашають самшитом або барвінком. Пучечок барвінку коштує 5 гривень.

Порівняно із минулим роком вартість усіх продуктів, окрім яєць та хрону зросла. Пасок – на 5 гривень за штуку, домашнього масла на 30 гривень за кілограм, заводського – на 20 гривень, домашнього сиру – на 20 гривень, твердого – на 20-30 гривень. Бочок зріс у ціні на 5 гривень, шинка – на 10, домашня ковбаса – на 20-30 гривень, варено-копчені ковбаси – на 20 гривень. Вартість хрону залишилась незмінною, а десяток яєць подешевшав на три гривні.

Як правило, для посвячення беруть тільки частину куплених продуктів. Достатньо покласти у кошик 300-грамову пасочку, по півкілограма бочку і шинки, кільце домашньої ковбаси та палку варено-копченої, які також заважать приблизно по півкілограма. Із молочних продуктів: 300 грамів кисломолочного сиру, 300 грамів твердого сиру, 200 грамів домашнього масла. Ще 10 яєць, корінь хрону і барвінок. Враховуючи вищенаведені ціни, усе це в середньому обійдеться в 365 гривень. За такий же набір продуктів минулого року треба було заплатити 290 гривень. Таким чином, в середньому вартість великоднього кошика, порівняно з 2016-им, зросла на 75 гривень.

Якщо необхідно купити ще плетений кошик, то його вартість для дорослих коливається від 150 до 300 і вище гривень, для дітей – 50-70. Декоративна ажурна серветка, залежно від розміру, коштує 50-60 або 35 гривень, намальований рушничок – від 15 гривень, вишитий – від 100 гривень.

Ольга Трач

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