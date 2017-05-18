У сім’ях Тернопільщини стало менше насильства?

18/05/2017 Розмір тексту:

185 звернень щодо насильства у сім’ї на дійшло до обласної поліції. Проте насправді цих фактів набагато більше, – розповідають практичні психологи. Найчастіше насильство у сім’ї відбувається за закритими дверима.

У поліції розповідають, що з ймовірними фактами насильства стикаються майже кожного дня. А психологи розрізняють насильство фізичне і психічне. «Насильство буває не лише фізичне, воно може бути також і морального характеру. За українським законодавством, будь-яке втручання у дитячу психіку заборонене. Проте, на жаль, саме психічне насильство найчастіше трапляється у сім’ях, і стосується воно не лише дорослих, а й дітей. Це в майбутньому має певні наслідки. Тому, коли ви бачите насильство, треба зробити все можливе, щоб допомогти жертві», – відзначає практичний психолог Галина Несмашна.

Поліція має справу в основному з тими, хто вчиняє фізичне насильство. «У більшості випадків жертвами є заявники. Осіб, які повторно скоюють насилля, направляють на корекційні програми. Однак, за останні чотири роки із 989-ти громадян, лише 163 пройшли корекційні програми», – додає старший інспектор з особливих доручень дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП у Тернопільській області Василь Дідух.

Щодо кількості насильств у сім’ях, то спостерігається позитивна тенденція. П’ять років тому реєструвалося насильств набагато більше. До прикладу, в 2012-му році в Тернопільській області було зареєстровано 3192 звернень, а у 2016 – 2727.

Софія Романська