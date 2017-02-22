У школі на Тернопільщині орудував злодій

22/02/2017 0
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Крадіжку майна інкримінують 36-річному мешканцю Чорткова працівники місцевої поліції. Неодноразово судимий чоловік навідався до навчального закладу зі злочинними намірами.

Судимий за крадіжки та наркозлочини чортківчанин продовжував займатися протиправним. У пошуках легкої наживи зайшов до місцевого навчального закладу.  Зайшов у порожній клас, учні якого якраз подалися на урок фізкультури, та обнишпорив портфелі школярів.  У одному знайшов  мобільний. Заховав ґаджет до кишені і вийшов з класу. Крадене завіз  до обласного центру та здав у ломбард.

Поліцейські у ході оперативно –профілактичних заходів розшукали злодія. Той у скоєному зізнався. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного й до низки інших аналогічних злочинів, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.

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