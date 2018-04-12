У школах Тернопільщини учні будуть займатися з… конструкторами LEGO. ФОТО

12/04/2018 Розмір тексту:

Чотири пілотні школи, які впроваджують на Тернопільщині реформу нової української школи, отримали сучасні розвиваючі конструктори LEGO Playbox. Дидактичні матеріали, а також набори «Шість цеглинок» для кожного учня пілотного проекту сьогодні, 12 квітня, передав голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Завдяки сучасним конструкторам втілюватиметься унікальна технологія навчання, яка допоможе учням тренувати пам’ять, розвивати моторику і творчо мислити.

За словами Степана Барни, одним з пріоритетних завдань для області є розвиток освіти та покращення якості освітніх послуг: «Сьогодні ми на конкретному прикладі бачимо як держава підтримує освіту, є розуміння зі сторони Президента України Петра Порошенка та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Нова українська школа дозволяє змінити підхід до навчання дітей, тому ми зацікавлені, щоб таких кампаній як з LEGO було якомога більше. Готові стимулювати ті школи, які даватимуть учням якісні та нові знання, а також постійно вдосконалюватимуться».

Конструктори, які отримали учні чотирьох пілотних шкіл: Чортківської ЗОШ №7, Козівської ЗОШ №1, Підволочиської ЗОШ та Збаразької ЗОШ №1, впроваджені у навчальний процес. Вони допоможуть першокласникам розвивати як логічне мислення так і моторику пальців, всебічно розвиватися в ігровій формі, чого не передбачено у теперішній школі. Про це наголосила начальник відділу освіти Тернопільської ОДА Ольга Хома.

За попередньою інформацією, близько 700 перших класів області отримають конструктори LEGO уже в травні для впровадження нової української школи. Усі матеріали дітям нададуть безкоштовно.