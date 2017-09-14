У шкірвендиспансері – новий керівник
Виконуючою обов’язки на посаді головного лікаря Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру голова облради Віктор Овчарук призначив Оксану Глушок.
Медик зазначає, що на посаді вона тимчасово і подавати свою кандидатуру на посаду головного лікаря вона не буде, пише “20 хвилин“.
В розпорядженні голови облради йдеться: “Розглянувши заяву Глушок Оксани Кирилівни від 8 вересня 2017 року, взяти до відома, що посада головного лікаря Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру після смерті Олександра Хари є вакантною. Лікаря Оксану Глушок призначити виконуючою обов’язки на посаді головного лікаря Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру з 11 вересня 2017 року”.
Оксана Глушок працює у Тернопільському обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері з 1981 року, є дерматовенерологом вищої категорії.
– На цій посаді я буду лише тимчасово, до підбору відповідної кандидатури на посаду головного лікаря, – розповіла Оксана Глушок. – Свою кандидатуру я не подаватиму.
Нагадаємо, серце 64-річного Олександра Хари перестало битися 29 серпня.
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Коментарі (1)
Поштар14/09/2017
І тут шкроботи…