У шкірвендиспансері – новий керівник

14/09/2017 Розмір тексту:

Виконуючою обов’язки на посаді головного лікаря Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру голова облради Віктор Овчарук призначив Оксану Глушок.

Медик зазначає, що на посаді вона тимчасово і подавати свою кандидатуру на посаду головного лікаря вона не буде, пише “20 хвилин“.

В розпорядженні голови облради йдеться: “Розглянувши заяву Глушок Оксани Кирилівни від 8 вересня 2017 року, взяти до відома, що посада головного лікаря Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру після смерті Олександра Хари є вакантною. Лікаря Оксану Глушок призначити виконуючою обов’язки на посаді головного лікаря Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру з 11 вересня 2017 року”.

Оксана Глушок працює у Тернопільському обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері з 1981 року, є дерматовенерологом вищої категорії.

– На цій посаді я буду лише тимчасово, до підбору відповідної кандидатури на посаду головного лікаря, – розповіла Оксана Глушок. – Свою кандидатуру я не подаватиму.

Нагадаємо, серце 64-річного Олександра Хари перестало битися 29 серпня.