У сесії міськради оголосили перерву

02/06/2017 Розмір тексту:

У сесії Тернопільської міськради оголосили перерву.

Про таке рішення оголосив очільник міста Сергій Надал, позаяк у залі залишилося лише 15 депутатів.

Незважаючи на всі перипетії, депутатам вдалося прийняти важливі рішення, зокрема, щодо міського бюджету. Також було прийнято звернення до президента щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення.

Про дату наступного засідання буде повідомлено додатково.

Фото “20 хвилин“

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