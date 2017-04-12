У серці Тернополя з’явиться рожева “хмара”. ФОТО

12/04/2017 Розмір тексту:

Поблизу “Саду каменю” сьогодні, 12 квітня, висадили десять сакур. Участь у акції взяли заступники міського голови та начальник і фахівці управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР.

– Оскільки цього року виповнюється 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною, Тернопіль долучився до акції висаджування сакур, адже саме ці дерева є символом Японії. Сьогодні в рамках акції було висаджено десять дерев, подарованих Тернополю посольством Японії, а в листопаді планується висадження ще тридцяти саджанців сакури, – розповідає заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковький. – На замовлення посольства саджанці вирощувалися в Україні. Вони щеплені: щепи японської сакури із якісними саджанцями вишні, яка добре росте в наших умовах.

Як повідомив Владислав Стемковський, ділянку поблизу замку для висаджування сакур обрали тому, що туполюбляють прогулюватися і тернополяни, і гості міста. Крім того, дерево доволі примхливе, а тут – доволі затишно та сонячно. Що важливо, це місце відкрите та оснащене камерами спостереження, що мало б вберегти деревця від рук вандалів.

– Вже наступної весни очікуємо на “хмару” рожевого цвіту в серці Тернополя, – каже Владислав Стемковський. – Наскільки нам відомо, сакури у рамках відзначення «Року Японії в Україні» висадять також у Києві, Львові, Ужгороді, Вінниці, Слов’янську, Краматорську, Маріуполі, Одесі Дніпрі та деяких інших українських містах. Висадження сакури, дерева, яке символізує Японію, є знаком зміцнення взаємин, співробітництва і взаєморозуміння між українським та японськими народами.

Як ми вже повідомляли, Посольство Японії в Україні розпочало кампанію із висадження сакури на всій території нашої держави. З квітня буде висаджено дерева у понад 20 містах України, в тому числі Києві, Львові, Одесі тощо. Акція здійснюватиметься за підтримки та у тісній співпраці із компанією JTI Україна та місцевими органами влади за участю глави японської дипмісії та міських голів.

Джерело: “Тернопіль житлово-комунальний”