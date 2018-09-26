У серпні жителі Тернополя придбали автомобілів на 3 мільйони доларів

26/09/2018 Розмір тексту:

У серпні в Тернополі та області зареєстрували 84 нових авто,на кожне з яких в середньому витрачали майже 30 тисяч доларів США.

Більше половини автомобілів, які зареєстрували у регіоні входили у ціновий діапазон від 17 до 35 тисяч, а середня вартість автомобіля перевищила 29 тисяч доларів. Загальна сума покупок у Тернополі минулого місяця склала майже 3 мільйони доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання, – повідомляє аналітичний відділ сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Найпопулярнішими авто в регіоні були машини марки Toyota. У Тернополі зареєстрували 12 такі машини на суму 300 тисяч доларів. Також часто купували Hyundai таSuzuki – 10 і 9 проданих авто відповідно. Серед моделей бестселером був кросовер Hyundai Tucson.

Загалом, у серпні в Україні продали понад 7 тисяч нових автомобілів на суму 210 мільйонів доларів США. Це на 10% більше ніж у серпні минулого року. Найбільшу кількість нових автомобілів зареєстрували у столиці. У серпні кияни придбали майже 3 тисячі авто на 90 мільйонів доларів.

Нагадаємо, впродовж перших шести місяців 2018 року в Тернополі та області зареєстрували понад півтисячі нових авто, кожен з яких в середньому коштував 29 тисяч доларів. Тоді в регіоні найпопулярнішою маркою була також Toyota. У регіоні зареєстрували 85 таких авто на суму майже 3 мільйони доларів. Також часто купували Volkswagen і Renault.