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У селян з Тернопільщини згоріло дві тонни зерна і скутер. ФОТО
31/05/2017 0
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Пожежа сталася у селі Ігровиця Тернопільського району.
Як повідомляють в управлінні ДСНС, зайнявся гараз на приватному подвір’ї.
Вогнем знищено покрівлю і перекриття на площі 72 м кв., 2 тонни зерна, скутер та господарський інструмент.
Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї ДПРЧ Управління. Врятовано будівлю.
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