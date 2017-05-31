У селян з Тернопільщини згоріло дві тонни зерна і скутер. ФОТО

31/05/2017 0
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Пожежа сталася у селі Ігровиця Тернопільського району.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, зайнявся гараз на приватному подвір’ї.

Вогнем знищено покрівлю і перекриття на площі 72 м кв., 2 тонни зерна, скутер та господарський інструмент.

Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї ДПРЧ Управління. Врятовано будівлю.

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