У селян з Тернопільщини згоріло дві тонни зерна і скутер. ФОТО

31/05/2017 Розмір тексту:

Пожежа сталася у селі Ігровиця Тернопільського району.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, зайнявся гараз на приватному подвір’ї.

Вогнем знищено покрівлю і перекриття на площі 72 м кв., 2 тонни зерна, скутер та господарський інструмент.

Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї ДПРЧ Управління. Врятовано будівлю.