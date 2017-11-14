У селі неподалік Тернополя знайшли чотири велетенські авіабомби

14/11/2017 Розмір тексту:

13 листопада у селі Великі Бірки Тернопільського району піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 4 фугасні авіабомби ФАБ-100 часів Другої світової війни.

Нагадаємо, у цьому селі ще у квітні 2015 року шукачі кольорових металів натрапили на фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Відтак, там знайшли майже три сотні авіабомб.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня. Роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів тривають.