У селі на Тернопільщині знайшли 20 артилерійських снарядів
27/06/2018 0
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У селі Ягільниця Чортківського району виявили 20 артилерійських снарядів калібром 23 мм часів Другої світової війни.
Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.
Боєприпаси вилучили та знешкодили піротехніки ДСНС.
Того ж дня у лісі поблизу села Підгора Теребовлянського району було вилучено та знешкоджено два артилерійських снаряди калібром 76 мм.
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