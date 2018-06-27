У селі на Тернопільщині знайшли 20 артилерійських снарядів

27/06/2018 0
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У селі Ягільниця Чортківського району виявили 20 артилерійських снарядів калібром 23 мм часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Боєприпаси вилучили та знешкодили піротехніки ДСНС.

Того ж дня у лісі поблизу села Підгора Теребовлянського району було вилучено та знешкоджено два артилерійських снаряди калібром 76 мм.

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