У селі на Тернопільщині замерзає велика зграя лебедів. ФОТО

09/01/2017 Розмір тексту:

У селі Вільховець Борщівського району замерзає зграя лебедів.

Про це у групі “Від Тарнополя до Тернополя” повідомила Леся Глуханюк.

“Сім’я Львівських врятувала лебедя, замерз, аж кров’ю потік. Трошки вже відійшов”, – пише жінка, і просить небайдужих про допомогу.