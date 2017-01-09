У селі на Тернопільщині замерзає велика зграя лебедів. ФОТО
09/01/2017 1
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У селі Вільховець Борщівського району замерзає зграя лебедів.
Про це у групі “Від Тарнополя до Тернополя” повідомила Леся Глуханюк.
“Сім’я Львівських врятувала лебедя, замерз, аж кров’ю потік. Трошки вже відійшов”, – пише жінка, і просить небайдужих про допомогу.
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Коментарі (1)
ccc09/01/2017
Барна,де ти є? Приїдь, похизуйся. Зроби пару фоток.